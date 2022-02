L.elettorale: Prodi, 'solo maggioritario e doppio turno danno stabilità, come per i sindaci' (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Abbiamo avuto un grande cambiamento, la legge dei sindaci, prima era tutto un caos. Io dico con la massima semplicita che serve un maggioritario con il doppio turno, sono solo, tutti dicono proporzionale, io cerco di capire ma non riesco perché la stabilità si fa con il doppio turno". Lo ha detto Romano Prodi a Rainews24. "Vogliamo la stabilità? La stabilità si fa con una legge simile a quella dei sindaci. Abbiamo una esperienza positiva, la volgiamo utilizzare?", ha aggiunto l'ex premier. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Abbiamo avuto un grande cambiamento, la legge dei, prima era tutto un caos. Io dico con la massima semplicita che serve uncon il, sono, tutti dicono proporzionale, io cerco di capire ma non riesco perché lasi fa con il". Lo ha detto Romanoa Rainews24. "Vogliamo la? Lasi fa con una legge simile a quella dei. Abbiamo una esperienza positiva, la volgiamo utilizzare?", ha aggiunto l'ex premier.

Advertising

TV7Benevento : L.elettorale: Prodi, 'va fatta per l'eternità non per le elezioni successive' - - TV7Benevento : L.elettorale: Prodi, 'solo maggioritario e doppio turno danno stabilità, come per i sindaci' -… - ACiavattella : RT @lucianoghelfi: #Prodi: La mia paura è che andiamo verso un anno elettorale e che la #Lega, o un altro, ogni giorno crei problemi al #… - capand69 : RT @lucianoghelfi: #Prodi: La mia paura è che andiamo verso un anno elettorale e che la #Lega, o un altro, ogni giorno crei problemi al #… - Paolosantagata5 : RT @diMartedi: #Prodi su #governo: 'La mia paura è che andiamo verso un anno elettorale e che la Lega, o un altro, ogni giorno crei problem… -