Incidente Duino (Trieste): scontro tra auto, un morto (Di sabato 5 febbraio 2022) È di una vittima il bilancio dell'Incidente che, nella mattinata di sabato 5 febbraio, si è verificato a Duino. Il tragico impatto ha avuto luogo tra le uscite di Monfalcone Est e la località in provincia di Trieste, sul raccordo della A4 del capoluogo del Friuli Venezia Giulia Incidente Duino: si prova a ricostruire la dinamica L'impatto, secondo quanto riporta il quotidiano locale Il Piccolo, si è verificato attorno alle 9 del mattino. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma le prime ricostruzioni emerse rivelano che avrebbe percorso un tratto del raccordo, in direzione Est, contromano. La sua marcia sarebbe stata interrotta da un'auto che, provenendo dalla direzione corretta, avrebbe finito per scontrarsi con il veicolo in questione. Una delle due auto ...

