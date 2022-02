Grave incidente in autostrada tra Monfalcone Est e Duino (Di sabato 5 febbraio 2022) Telefoto Copyright Petrussi Foto Press / Ferraro SimoneUn Grave incidente è avvenuto nel tratto tra Monfalcone Est e Duino direzione Trieste poco prima delle ore 9,00 di oggi, sabato 5 febbraio. Il bilancio è di una persona deceduta. La dinamica è ancora tutta da ricostruire e al vaglio della polizia stradale. Stando alle prime informazioni, un’auto ha percorso la carreggiata est (direzione Trieste) in contromano scontrandosi poi con un altro veicolo leggero che procedeva sulla corsia di sorpasso. L’impatto è stato violento. L’auto che percorreva il raccordo autostradale nel senso giusto di marcia ha preso subito fuoco e il conducente è morto. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Al momento (ore 9,45) è stato chiuso il tratto tra ... Leggi su udine20 (Di sabato 5 febbraio 2022) Telefoto Copyright Petrussi Foto Press / Ferraro SimoneUnè avvenuto nel tratto traEst edirezione Trieste poco prima delle ore 9,00 di oggi, sabato 5 febbraio. Il bilancio è di una persona deceduta. La dinamica è ancora tutta da ricostruire e al vaglio della polizia stradale. Stando alle prime informazioni, un’auto ha percorso la carreggiata est (direzione Trieste) in contromano scontrandosi poi con un altro veicolo leggero che procedeva sulla corsia di sorpasso. L’impatto è stato violento. L’auto che percorreva il raccordole nel senso giusto di marcia ha preso subito fuoco e il conducente è morto. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Al momento (ore 9,45) è stato chiuso il tratto tra ...

