F1 | Hamilton rompe il silenzio | “Sono tornato”

Leggi su sportface

(Di sabato 5 febbraio 2022) È stato tra i temi più caldi di discussione nelle settimane che hanno seguito il finale della scorsa stagione di F1: dopo la battaglia vinta tra le polemiche da Max Verstappen, Lewissi era ritirato in un lungo. Molto si è detto sul suo conto, con le voci di un possibile ritiro che si rincorrevano. Oggi, finalmente, il pilota della Mercedes ha rotto il, postando sui propri social una foto che lo ritrae sorridente con la didascalia che recita: “Me ne ero andato. Ora!”. Di seguito, il post originale. I’ve been gone. Now I’m back! pic.twitter.com/Y8i0cgJXZq — Lewis(@Lewis) February 5, 2022 SportFace.