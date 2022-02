Drusilla: «hanno completamente travisato il mio scambio con Iva Zanicchi, lei è come me» (Di sabato 5 febbraio 2022) Su La Stampa Maurizio Costanzo intervista Drusilla alias Gianluca Gori. Il malinteso con la Zanicchi? «Un certo giornalismo un po’ miope, affrettato, ha pensato che io facessi la stronza con la Zanicchi. Invece ho solo ripetuto una cosa che lei ha detto di me. A parte che siamo amiche e ci diciamo le peggio cose perché Iva è, come me, uno spirito libero, una donna di temperamento. Ma certo non è il mio modo offendere sul palco una grande signora della musica italiana che va onorata. Lei stamattina mi ha telefonato e mi ha detto “Ma la gente non capisce nulla” e io le ho risposto “Vabbè Iva, basta che lo sappiamo io e te”». Non è assolutamente il tuo stile essere scortese. «Ma certo. Io posso essere un po’ abrasiva, un po’ sarcastica, ma non con una signora così, che ha appena cantato, una grande signora della musica ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) Su La Stampa Maurizio Costanzo intervistaalias Gianluca Gori. Il malinteso con la? «Un certo giornalismo un po’ miope, affrettato, ha pensato che io facessi la stronza con la. Invece ho solo ripetuto una cosa che lei ha detto di me. A parte che siamo amiche e ci diciamo le peggio cose perché Iva è,me, uno spirito libero, una donna di temperamento. Ma certo non è il mio modo offendere sul palco una grande signora della musica italiana che va onorata. Lei stamattina mi ha telefonato e mi ha detto “Ma la gente non capisce nulla” e io le ho risposto “Vabbè Iva, basta che lo sappiamo io e te”». Non è assolutamente il tuo stile essere scortese. «Ma certo. Io posso essere un po’ abrasiva, un po’ sarcastica, ma non con una signora così, che ha appena cantato, una grande signora della musica ...

