DIRETTA Roma-Genoa: segui la partita LIVE (Di sabato 5 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di Roma-Genoa, gara che apre la ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Roma-Genoa, si parte alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di José Mourinho ospita i rossoblù di Alexander Blessin. La gara mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. I capitolini, infatti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 5 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di, gara che apre la ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022., si parte alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di. La squadra di José Mourinho ospita i rossoblù di Alexander Blessin. La gara mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. I capitolini, infatti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

gualtierieurope : In diretta dall’Altare della Patria l’omaggio al Milite Ignoto del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella e… - simonamancini24 : RT @DavPoggi: In tanti in piazza domani a Roma in piazzale Ugo La Malfa dalle 15 in poi. Vi racconto in diretta cosa accadrà: - DavPoggi : RT @DavPoggi: In tanti in piazza domani a Roma in piazzale Ugo La Malfa dalle 15 in poi. Vi racconto in diretta cosa accadrà: - sportli26181512 : Roma-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la sosta, la 24^ giornata del campionato d… - andreastoolbox : Roma Genoa, il risultato in diretta live della partita di Serie A | Sky Sport -