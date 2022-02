Cosa aspettarsi dalla serata finale di Sanremo (Di sabato 5 febbraio 2022) È tempo di finalissima per Sanremo 2022, terzo Festival per Amadeus che ha registrato ascolti che non si vedevano da anni. La quarta serata, dedicata alle cover, ha registrato uno share del 60.6%. Soprattutto, la vittoria di Gianni Morandi (in coppia con Joavanotti) ha rimesso in discussione i pronostici del podio. La quinta serata, in onda sabato 5 febbraio, è quella finale: al termine verrà decretato il/i nome/i del/la/i vincitore/rice/i del Festival della canzone italiana. L'annuncio avverrà a notte inoltrata, ma prima si scoprirà la top 10 e chi, tra Ana Mena e Tananai, si classificherà al 25° nonché ultimo posto, visti i risulatati delle classifiche precedenti.Favoriti alla vittoria, da pronostici e da classifiche, Mahmood e Blanco, Elisa, Gianni Morandi: chi tra loro vincerà e accederà all'Eurovision Song ... Leggi su gqitalia (Di sabato 5 febbraio 2022) È tempo di finalissima per2022, terzo Festival per Amadeus che ha registrato ascolti che non si vedevano da anni. La quarta, dedicata alle cover, ha registrato uno share del 60.6%. Soprattutto, la vittoria di Gianni Morandi (in coppia con Joavanotti) ha rimesso in discussione i pronostici del podio. La quinta, in onda sabato 5 febbraio, è quella: al termine verrà decretato il/i nome/i del/la/i vincitore/rice/i del Festival della canzone italiana. L'annuncio avverrà a notte inoltrata, ma prima si scoprirà la top 10 e chi, tra Ana Mena e Tananai, si classificherà al 25° nonché ultimo posto, visti i risulatati delle classifiche precedenti.Favoriti alla vittoria, da pronostici e da classifiche, Mahmood e Blanco, Elisa, Gianni Morandi: chi tra loro vincerà e accederà all'Eurovision Song ...

