Ciclone Batsirai verso Madagascar | milioni persone in allerta

Advertising

CatelliRossella : Ciclone Batsirai verso Madagascar, a rischio 600.000 persone - Africa - ANSA - iconaclima : Ciclone #Batsirai - Tra poche ore arriverà sul #Madagascar, già duramente colpito dal passaggio del ciclone #Ana ch… - GiovanniCalcara : Madagascar in massima allerta in vista del ciclone Batsirai - Giusepp49956424 : RT @Paolo_Alfieri: In #Africa gli effetti del cambiamento climatico continuano ad essere devastanti. Dopo le inondazioni della scorsa setti… - franser_real : ??Un ciclone si abbatte su La Réunion: petroliera si arena sugli scogli -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclone Batsirai

Il Madagascar sta per essere investito dal, con venti potenti e piogge torrenziali che rappresentano, secondo Meteo France, una "minaccia molto seria" per milioni di persone. I residenti si sono attrezzati per resistere alla ...... l'agenzia delle Nazioni Unite che coordina gli affari umanitari (Ocha) ha lanciato l'allarme in merito all'imminente passaggio deltropicalea distanza di pochi giorni da Ana. ...Il Madagascar sta per essere investito dal ciclone Batsirai, con venti potenti e piogge torrenziali che rappresentano, secondo Meteo France, una "minaccia molto seria" per milioni di persone. (ANSA) ...SAINT-DENIS - I marinai che erano a bordo della nave Tresta Star sono stati tratti in salvo. L'imbarcazione è andata a sbattere contro gli scogli a causa del ciclone Batsirai. No ...