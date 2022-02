Calcio: Samp. Giampaolo 'Sassuolo club modello,noi dobbiamo fare punti' (Di sabato 5 febbraio 2022) "Sensi giocatore di spessore, soddisfatto del mercato", dice il tecnico blucerchiato GENOVA - "La squadra ha lavorato molto bene in queste due settimane. Mancavano i nazionali e abbiamo avuto qualche ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) "Sensi giocatore di spessore, soddisfatto del mercato", dice il tecnico blucerchiato GENOVA - "La squadra ha lavorato molto bene in queste due settimane. Mancavano i nazionali e abbiamo avuto qualche ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Sassuolo. Dionisi 'Samp forte, vietato pensare alla Juve' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Samp. Giampaolo 'Sassuolo club modello,noi dobbiamo fare punti' - RobertoBuoso1 : @fabfazio @chetempochefa Fazio mi raccomando il papa è tifoso del San Lorenzo non della Samp. Non parlare di calcio?????????????????????? - Star_70_ : Ciervo: «Sassuolo piazza ideale». E ritrova subito la sua ex Samp - Salvato80769205 : @Marco__Samp Il calcio è amore???? -