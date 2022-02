Siria, la morte del leader di Isis non è la fine della guerra al terrorismo (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’intelligence statunitense era certa: l’uomo che occupava l’ultimo piano di un’anonima casa ad Atmeh, nel nord della Siria, era il capo dello Stato Islamico in Iraq e Siria (Isis). Nella Casa Bianca è stato allestito un modello da tavolo della casa di Atmeh e il presidente Joe Biden è stato informato sulle opzioni per neutralizzare Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, uno degli obiettivi più ricercati d’America. Le truppe americane hanno circondato l’edificio dove si trovava al-Quraishi. Quest’ultimo si è fatto esplodere all’interno insieme a sua moglie e due figli. L’esplosione ha fatto diverse vittime a cominciare appunto da al-Quraishi, che è stato trovato morto a terra, fuori dall’edificio, secondo il generale americano Kenneth McKenzie. “Le impronte digitali e l’analisi del Dna confermano che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’intelligence statunitense era certa: l’uomo che occupava l’ultimo piano di un’anonima casa ad Atmeh, nel nord, era il capo dello Stato Islamico in Iraq e). Nella Casa Bianca è stato allestito un modello da tavolocasa di Atmeh e il presidente Joe Biden è stato informato sulle opzioni per neutralizzare Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, uno degli obiettivi più ricercati d’America. Le truppe americane hanno circondato l’edificio dove si trovava al-Quraishi. Quest’ultimo si è fatto esplodere all’interno insieme a sua moglie e due figli. L’esplosione ha fatto diverse vittime a cominciare appunto da al-Quraishi, che è stato trovato morto a terra, fuori dall’edificio, secondo il generale americano Kenneth McKenzie. “Le impronte digitali e l’analisi del Dna confermano che si ...

