Sanremo 2022, scaletta della quarta serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Amadeus, Sanremo 2022 Una serata speciale, all’insegna della musica anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90. Il quarto appuntamento con il Festival di Sanremo promette di regalare sorprese: i 25 big in gara, accompagnati da un ospite, si esibiranno con una cover del repertorio italiano o internazionale. Apre Noemi, chiudono Tananai con Rosa Chemical. Il conduttore Amadeus sarà affiancato sul palco dall’attrice Maria Chiara Giannetta. Ecco, nel dettaglio, la scaletta della quarta serata del Festival. Ingresso Amadeus Il conduttore annuncia la gara delle cover e i codici del televoto 1° Cantante – NOEMI 2° Cantante – GIOVANNI TRUPPI con Vinicio Capossela 3° Cantante – YUMAN con Rita Marcotulli Snodo Amadeus + Maria Chiara Giannetta 4° Cantante – LE ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Amadeus,Unaspeciale, all’insegnamusica anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90. Il quarto appuntamento con il Festival dipromette di regalare sorprese: i 25 big in gara, accompagnati da un ospite, si esibiranno con una cover del repertorio italiano o internazionale. Apre Noemi, chiudono Tananai con Rosa Chemical. Il conduttore Amadeus sarà affiancato sul palco dall’attrice Maria Chiara Giannetta. Ecco, nel dettaglio, ladel Festival. Ingresso Amadeus Il conduttore annuncia la gara delle cover e i codici del televoto 1° Cantante – NOEMI 2° Cantante – GIOVANNI TRUPPI con Vinicio Capossela 3° Cantante – YUMAN con Rita Marcotulli Snodo Amadeus + Maria Chiara Giannetta 4° Cantante – LE ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - ilmessaggeroit : Sanremo 2022, i look della serata cover: le nostre pagelle. Maria Chiara Giannetta dice no ai tacchi alti. Attesa p… - ferrazza : Nel mentre a Sanremo 2022. Avanti Cristo. -