MotoGP | presentato il team Yamaha Factory edizione 2022 | Fabio Quartararo e Franco Morbidelli a caccia del titolo

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Domani scatteranno ufficialmente i test di Sepang, che apriranno la stagionedella. Una due-giorni in terra malese che ci permetterà di capire in maniera migliore i valori in pista in questo primo scorcio della nuova stagione. Oggi, invece, è statoilMonster Energy, quello che proverà a portare nuovamente iliridato a Iwata. La line-up dei piloti è ampiamente nota, con il campione in caricaed il nostro. La moto, per quanto visto nelle prime immagini, a livello di livrea è molto simile a quella del 2021, anche a livello di conformazione, ben sapendo che la vera M1 la vedremo (forse) solamente da domani nel corso dei test di Sepang. ...

Nel 2020 la Suzuki ha vinto il Mondiale 2020 dicon Joan Mir, interrompendo un digiuno di 20 anni. Dopo un 2021 meno brillante, il team di Mir e Alex Rins hala moto per dare l'assalto al campionato 2022. Primo appuntamento ...2022: Fabio Quartararo Franco Morbidelli L'anno scorso è stato tutto incentrato sul mostrare forza mentale mentre lavoravo per migliorare la mia forza fisica. Non è stato facile tornare dopo l'...che apriranno la stagione 2022 della MotoGP. Una due-giorni in terra malese che ci permetterà di capire in maniera migliore i valori in pista in questo primo scorcio della nuova stagione. Oggi, invece ...Il team Suzuki Ecstar MotoGP ha presentato direttamente nel box di Sepang la nuova moto, svelata dai confermatissimi Joan Mir e Alex Rins ARRABBIATA NERA! Dopo il titolo inatteso del 2020, sia piloti ...