Milano | bruciano la porta d' ingresso di un disabile | arrestati

LaStampa : Bruciano porta di casa con dentro un disabile, arrestati due uomini a Milano - UnioneSarda : #Milano Bruciano la porta di casa con dentro un disabile, due arresti - SkyTG24 : #Milano, bruciano porta di casa con dentro disabile: arrestati - peppesca3 : @alessia08435159 @premium_posters a Milano basta che metti piede fuori casa i paparazzi ti bruciano di foto… e sopr… -

La coppia aveva riportato ustioni alle braccia e alle gambe domando il rogo nel loro appartamento in via Terracina a. Per gli arrestati le accuse sono di tentato omicidio, incendio e minaccia ...... quell'incendio costò la vita a un vigile del fuoco arrivato daper dare il cambio ai ... oggi, come allora, il titolo è sempre lo stesso: "i boschi della Lombardia, colpa della siccità ...Gravissimo episodio di violenza contro un disabile che poteva trasformarsi in tragedia. I carabinieri della Compagnia Milano Duomo hanno arrestato due uomini, di 49 e 40 anni, perché la notte tra il 2 ...Tentato omicidio, incendio e minaccia aggravata in concorso sono le accuse con le quali i carabinieri della Compagnia di Milano Duomo hanno arrestato un 49enne e un 40enne. I due, nella notte tra il 2 ...