Marocco, lotta contro il tempo per salvare bimbo caduto nel pozzo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si scava ininterrottamente per liberare Rayan, il bambino di cinque anni caduto in un pozzo in Marocco e rimasto bloccato a 30 metri di profondità. Il piccolo ha trascorso tre notti sotto terra ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si scava ininterrottamente per liberare Rayan, il bambino di cinque anniin unine rimasto bloccato a 30 metri di profondità. Il piccolo ha trascorso tre notti sotto terra ...

Advertising

kiara86769608 : RT @fanpage: Il piccolo Ryan dopo 60 ore nel pozzo è ancora vivo e sta continuando a lottare. È corsa contro il tempo per salvarlo. Forza… - dariazzo_ : RT @fanpage: Il piccolo Ryan dopo 60 ore nel pozzo è ancora vivo e sta continuando a lottare. È corsa contro il tempo per salvarlo. Forza… - fanpage : Il piccolo Ryan dopo 60 ore nel pozzo è ancora vivo e sta continuando a lottare. È corsa contro il tempo per salva… - infoitinterno : Marocco, lotta contro il tempo per salvare il piccolo Ryan caduto in un pozzo di 60 metri. Il piccolo è accovacciat… - infoitinterno : In Marocco si lotta contro il tempo per salvare un bimbo caduto in un pozzo -