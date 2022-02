"Ladri in Parlamento". Ma la senatrice 5S viene smentita (Di venerdì 4 febbraio 2022) La senatrice pentastellata Cinzia Leone denuncia sui social la sparizione del proprio soprabito, lasciato in Parlamento. "Indignata". Ma l'indumento era scivolato dietro un divanetto Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lapentastellata Cinzia Leone denuncia sui social la sparizione del proprio soprabito, lasciato in. "Indignata". Ma l'indumento era scivolato dietro un divanetto

"Ladri in Parlamento". Ma la senatrice 5S viene smentita il Giornale "Ladri in Parlamento". Ma la senatrice 5S viene smentita La senatrice grillina Cinzia Leone non si dava pace. Il giallo del suo cappotto "sparito" in Parlamento stava assumendo i contorni dello psicodramma. Tra moti di indignazione e giornate trascorse in ...

