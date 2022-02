Caserta: “Per vincere necessaria una grande prestazione, Improta è pronto” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDopo due settimane di pausa il Benevento torna in campo. Domani alle ore 14 al Ciro Vigorito sarà di scena il Parma per un big match tutto da vivere. Fabio Caserta ha presentato la sfida affrontando i vari temi della vigilia. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa: Farias – Sta bene rispetto a quando è arrivato. Gli manca il ritmo gara e non ha i 90 minuti nelle gambe ma sta meglio. Posso contare anche su di lui a partita in corso. Centrocampo – Bisogna valutare come sta Acampora che è rientrato con la squadra solo due giorni fa, è stato fermo dopo un colpo rimediato contro l’Alessandria. Ha un po’ di dolore, ha accusato qualche fastidio, ma vanno valutate anche le sue sensazioni. Difesa – Non ci sono gerarchie, quelle magari possono esserci all’inizio. Ho fatto varie considerazioni nel corso del campionato, ma valuto in base ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDopo due settimane di pausa il Benevento torna in campo. Domani alle ore 14 al Ciro Vigorito sarà di scena il Parma per un big match tutto da vivere. Fabioha presentato la sfida affrontando i vari temi della vigilia. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa: Farias – Sta bene rispetto a quando è arrivato. Gli manca il ritmo gara e non ha i 90 minuti nelle gambe ma sta meglio. Posso contare anche su di lui a partita in corso. Centrocampo – Bisogna valutare come sta Acampora che è rientrato con la squadra solo due giorni fa, è stato fermo dopo un colpo rimediato contro l’Alessandria. Ha un po’ di dolore, ha accusato qualche fastidio, ma vanno valutate anche le sue sensazioni. Difesa – Non ci sono gerarchie, quelle magari possono esserci all’inizio. Ho fatto varie considerazioni nel corso del campionato, ma valuto in base ...

