Caro Salvini, il Partito Repubblicano esiste già. Scrive Tivelli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gentile onorevole Salvini, mi permetto di rivolgermi a lei perché ho letto nei giorni scorsi la sua proposta di fondare in Italia il Partito Repubblicano, con l’occhio rivolto al ruolo dei repubblicani negli Usa. A parte che in Italia ancora esiste un ultimo piccolo germoglio di quello che fu il glorioso Partito Repubblicano di Ugo La Malfa e di Spadolini, e che forse ci sarebbe qualche problema legale nel fondare un Partito con questo nome, mi permetta di rivolgerle alcune considerazioni in proposito e di ricordarle cos’è stato in Italia il Partito Repubblicano, al quale mi scrissi all’età di 14 anni, per poi restituire con grande dolore la tessera all’età di 26 anni dopo aver vinto il concorso per Consigliere Parlamentare della ... Leggi su formiche (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gentile onorevole, mi permetto di rivolgermi a lei perché ho letto nei giorni scorsi la sua proposta di fondare in Italia il, con l’occhio rivolto al ruolo dei repubblicani negli Usa. A parte che in Italia ancoraun ultimo piccolo germoglio di quello che fu il gloriosodi Ugo La Malfa e di Spadolini, e che forse ci sarebbe qualche problema legale nel fondare uncon questo nome, mi permetta di rivolgerle alcune considerazioni in proposito e di ricordarle cos’è stato in Italia il, al quale mi scrissi all’età di 14 anni, per poi restituire con grande dolore la tessera all’età di 26 anni dopo aver vinto il concorso per Consigliere Parlamentare della ...

