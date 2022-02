Ana Mena commenta Francesco Monte che su IG ha chiesto: “Meglio il mio singolo o il suo?” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono passati esattamente due mesi da quando Francesco Monte sui social ha sbroccato contro Amadeus colpevole di aver arruolato per il proprio Festival un’artista straniera come Ana Mena. “Ma come ci sta? Siete seri? Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento!!! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”. Il rosicamento era dovuto perlopiù alla sua esclusione, dato che aveva presentato – senza successo – il brano Mi Ricordo Di Te, scartato poi proprio da Amadeus. L’ex tronista, dopo aver sentito i brani di Yuman, Tanani e della stessa Ana Mena ha ... Leggi su biccy (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono passati esattamente due mesi da quandosui social ha sbroccato contro Amadeus colpevole di aver arruolato per il proprio Festival un’artista straniera come Ana. “Ma come ci sta? Siete seri? Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento!!! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”. Il rosicamento era dovuto perlopiù alla sua esclusione, dato che aveva presentato – senza successo – il brano Mi Ricordo Di Te, scartato poi proprio da Amadeus. L’ex tronista, dopo aver sentito i brani di Yuman, Tanani e della stessa Anaha ...

