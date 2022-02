Al via le Olimpiadi di Pechino 2022, all'ombra del Covid e dell'Ucraina (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Cominciano ufficialmente oggi, alle 20 ora locale, le 13 in italiana, i Giochi Olimpici invernali di Pechino: Olimpiadi con i quali la Cina vuole mostrare al mondo la propria potenza ma che si tengono in una rigida bolla di sicurezza di misure anti-Covid e offuscati dalle critiche al governo e alle polemiche per il boicottaggio diplomatico. La cerimonia si tiene nel 'Nido d'uccello', lo stesso dove si tenne la cerimonia per l'apertura dei Giochi nel 2008; e così Pechino diventerà la prima città al mondo ad avere ospitato tanto le Olimpiadi estive che quelle invernali. Il grande frullatore olimpico che terminerà domenica 20 febbraio quando il testimone passerà all'Italia, a ‘Milano Cortina 2026'. I 7 paesi che hanno derito al boicottaggio All'evento, sarà presente il presidente Xi Jinping, ... Leggi su agi (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Cominciano ufficialmente oggi, alle 20 ora locale, le 13 in italiana, i Giochi Olimpici invernali dicon i quali la Cina vuole mostrare al mondo la propria potenza ma che si tengono in una rigida bolla di sicurezza di misure anti-e offuscati dalle critiche al governo e alle polemiche per il boicottaggio diplomatico. La cerimonia si tiene nel 'Nido d'uccello', lo stesso dove si tenne la cerimonia per l'apertura dei Giochi nel 2008; e cosìdiventerà la prima città al mondo ad avere ospitato tanto leestive che quelle invernali. Il grande frullatore olimpico che terminerà domenica 20 febbraio quando il testimone passerà all'Italia, a ‘Milano Cortina 2026'. I 7 paesi che hanno derito al boicottaggio All'evento, sarà presente il presidente Xi Jinping, ...

