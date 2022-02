“The Box”, l’installazione di Melanie Francesca a Sanremo (Di giovedì 3 febbraio 2022) B-THE-BOX MF Tre Cavallil’installazione di Melanie Francesca “The Box” porta l’arte contemporanea a Sanremo dal 2 al 5 Febbraio 2022 a Villa Ormond Sanremo – Per la prima volta l’arte contemporanea arriva a Sanremo durante il Festival della canzone italiana. A Villa Ormond Melanie Francesca espone la sua opera THE BOX, un’imponente installazione luminosa in tela e metallo che arriva a Sanremo direttamente da Dubai dove è stata inaugurata dal Ministro della Cultura degli Emirati Arabi Uniti sua Altezza lo sceicco Nahyan bin Mubarak al Nahyan. THE BOX è l’interpretazione di Melanie Francesca del vaso di Pandora. La bellissima e virtuosa Pandora, prima donna ad apparire nella mitologia greca, per aver ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 3 febbraio 2022) B-THE-BOX MF Tre Cavallidi“The Box” porta l’arte contemporanea adal 2 al 5 Febbraio 2022 a Villa Ormond– Per la prima volta l’arte contemporanea arriva adurante il Festival della canzone italiana. A Villa Ormondespone la sua opera THE BOX, un’imponente installazione luminosa in tela e metallo che arriva adirettamente da Dubai dove è stata inaugurata dal Ministro della Cultura degli Emirati Arabi Uniti sua Altezza lo sceicco Nahyan bin Mubarak al Nahyan. THE BOX è l’interpretazione didel vaso di Pandora. La bellissima e virtuosa Pandora, prima donna ad apparire nella mitologia greca, per aver ...

