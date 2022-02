Sanremo, Lorena Cesarini e il messaggio contro il razzismo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella finzione del festival di Sanremo, tra trash, blasfemia, musica, canzoni e canzonette mi è arrivata l’emozione, il disagio, l’imbarazzo di chi davanti al pubblico parla del suo colore della pelle come fosse un problema sociale. Siamo nel XXI sec. Abbiamo letto Primo Levi, abbiamo studiato la schiavitù nelle colonie, l’apartheid, siamo laureati e con un touch inviamo messaggi e attiviamo con la domotica comandi a distanza. Voliamo sopra Marte e viaggiamo a velocità supersoniche. Quanti secoli ancora dovranno trascorrere affinché i mali sociali legati alle disuguaglianze vengano superati? Lorena Cesarini legge da un libro, piccola e tremante, tesa e tirata nella muscolatura del volto, maschera il dolore con dei sorrisi nervosi e prova a far arrivare le parole fissate nelle pagine fino a chi ancora continua a credere verità ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella finzione del festival di, tra trash, blasfemia, musica, canzoni e canzonette mi è arrivata l’emozione, il disagio, l’imbarazzo di chi davanti al pubblico parla del suo colore della pelle come fosse un problema sociale. Siamo nel XXI sec. Abbiamo letto Primo Levi, abbiamo studiato la schiavitù nelle colonie, l’apartheid, siamo laureati e con un touch inviamo messaggi e attiviamo con la domotica comandi a distanza. Voliamo sopra Marte e viaggiamo a velocità supersoniche. Quanti secoli ancora dovranno trascorrere affinché i mali sociali legati alle disuguaglianze vengano superati?legge da un libro, piccola e tremante, tesa e tirata nella muscolatura del volto, maschera il dolore con dei sorrisi nervosi e prova a far arrivare le parole fissate nelle pagine fino a chi ancora continua a credere verità ...

