Sanremo 2022, Drusilla Foer: "Pensavo di essere la più scandalosa". E parla di Zalone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella terza serata di Sanremo 2022 Amadeus ha voluto accanto a sé Drussilla Foer, forse la più attesa delle cinque co-conduttrici di questa 72esima edizione del Festival che si conclude sabato 5 febbraio. Drusilla Foer, il look per Sanremo Nella conferenza stampa di commento agli ottimi risultati della seconda serata e di introduzione al nuovo appuntamento, Drusilla Foer si è presentata con un look ultra chic total black, esattamente l'opposto dell'outfit di Lorena Cesarini che era in bianco Valentino. La Foer ha optato per una raffinata blusa a girocollo e dei lunghi e morbidi pantaloni a palazzo con cintura in vita e fascia al collo, tutto rigorosamente nero. Un contrasto perfetto coi suoi magnifici capelli bianchi. Mentre il make up ...

