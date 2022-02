Rapporto Viminale: 120 tra Comuni e province in dissesto finanziario (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono 120 i Comuni e le province in dissesto finanziario, 266 gli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. È quanto emerge dal primo Rapporto della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali 2021 realizzato dal dipartimento per Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno che intende mettere in evidenza le attività realizzate per superare le criticità dei bilanci. Su un totale di 7.904 Comuni italiani, la percentuale degli enti in sofferenza finanziaria è pari al 4,88%. Dall'analisi emerge che attualmente sono 120 i Comuni e le province in dissesto finanziario, in quanto non ancora trascorsi i 5 anni decorrenti dall`anno del bilancio stabilmente ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono 120 ie lein, 266 gli enti in procedura di riequilibriopluriennale. È quanto emerge dal primodella Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali 2021 realizzato dal dipartimento per Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno che intende mettere in evidenza le attività realizzate per superare le criticità dei bilanci. Su un totale di 7.904italiani, la percentuale degli enti in sofferenza finanziaria è pari al 4,88%. Dall'analisi emerge che attualmente sono 120 ie lein, in quanto non ancora trascorsi i 5 anni decorrenti dall`anno del bilancio stabilmente ...

