Paramedico violenta studentessa in ambulanza: “Lo sentivo ansimare su di me” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sentiva il suo corpo sul suo, lo sentiva ansimare. E’ il racconto della studentessa che ha subito la violenza sessuale del Paramedico di 36 anni, Gaetano Notaro, arrestato ieri a Bari con l’accusa di aver abusato di una giovane in stato di ebbrezza. Bari, Paramedico abusa di una ragazza in ambulanza: “Lo sentivo ansimare su L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sentiva il suo corpo sul suo, lo sentiva. E’ il racconto dellache ha subito la violenza sessuale deldi 36 anni, Gaetano Notaro, arrestato ieri a Bari con l’accusa di aver abusato di una giovane in stato di ebbrezza. Bari,abusa di una ragazza in: “Losu L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

BluBerryCookie : Come fa la gente a sfornare figli? quando il mondo fa schifo a questo modo qua? - Destradipopolo : ABBIAMO RAGGIUNTO IL FONDO: PARAMEDICO VIOLENTA UNA RAGAZZA INCOSCIENTE IN UN’AMBULANZA L’ARRESTATO AVEVA PRECEDEN… - patriotmt82 : RT @RassegnaZampa: Violenta una studentessa ubriaca in ambulanza, arrestato un paramedico di #Bari - RassegnaZampa : Violenta una studentessa ubriaca in ambulanza, arrestato un paramedico di #Bari - nudesperanze : @loujsstattoo @itsmartis Il modo in cui ti accanisci per difendere a tutti i costi un paramedico che violenta una r… -