La “Coppaflora” di Capodimonte in concorso per il progetto Art Bonus dell’Anno (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’iniziativa è nata con l’obiettivo di promuovere una sempre più diffusa conoscenza della Legge Art Bonus e premiare l’impegno di beneficiari e mecenati, per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. L’acquisto della “Coppaflora” di Vincenzo Gemito, entrata a far parte delle collezioni del Museo di Capodimonte grazie ad un importante Leggi su 2anews (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’iniziativa è nata con l’obiettivo di promuovere una sempre più diffusa conoscenza della Legge Arte premiare l’impegno di beneficiari e mecenati, per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. L’acquisto della “” di Vincenzo Gemito, entrata a far parte delle collezioni del Museo digrazie ad un importante

Advertising

luisamaradei : RT @Capodimonte_mus: Un gruppo di #mecenati ha acquistato per il @Capodimonte_mus la Coppa Flora di Vincenzo #Gemito. Votate il nostro #pro… - GradedSpa : RT @Capodimonte_mus: Un gruppo di #mecenati ha acquistato per il @Capodimonte_mus la Coppa Flora di Vincenzo #Gemito. Votate il nostro #pro… - LaGarraffa : RT @Capodimonte_mus: Un gruppo di #mecenati ha acquistato per il @Capodimonte_mus la Coppa Flora di Vincenzo #Gemito. Votate il nostro #pro… - snp_club : RT @Capodimonte_mus: Un gruppo di #mecenati ha acquistato per il @Capodimonte_mus la Coppa Flora di Vincenzo #Gemito. Votate il nostro #pro… - blissenoby : RT @Capodimonte_mus: Un gruppo di #mecenati ha acquistato per il @Capodimonte_mus la Coppa Flora di Vincenzo #Gemito. Votate il nostro #pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppaflora Capodimonte Gruppo Tecno vince premio speciale Aretè Cultura Banca Generali. ... come di recente è avvenuto con l'acquisto della Coppaflora, unica opera di Gemito in argento presente nella collezione di Capodimonte dedicata all'artista". L'azienda, fondata nel 1999 da Lombardi, ...

Gruppo Tecno vince premio speciale Aretè Cultura Banca Generali. ... come di recente è avvenuto con l'acquisto della Coppaflora, unica opera di Gemito in argento presente nella collezione di Capodimonte dedicata all'artista". L'azienda, fondata nel 1999 da Lombardi, ...

La “Coppaflora” di Vincenzo Gemito entra nelle collezioni del Museo di Capodimonte grazie all'Art Bonus Arte Magazine ... come di recente è avvenuto con l'acquisto della, unica opera di Gemito in argento presente nella collezione didedicata all'artista". L'azienda, fondata nel 1999 da Lombardi, ...... come di recente è avvenuto con l'acquisto della, unica opera di Gemito in argento presente nella collezione didedicata all'artista". L'azienda, fondata nel 1999 da Lombardi, ...