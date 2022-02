Juve, Vlahovic e Zakaria subito in campo? Allegri ci pensa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Denis Zakaria e Dusan Vlahovic pronti al debutto dal primo minuto con il Verona. Allegri deciderà sabato ma i suoi piani stanno già andando verso questa direzione. Come riporta Tuttosport questa scelta potrebbe essere quasi obbligata. In mezzo al campo Locatelli è squalificato, Bernardeschi fuori per un affaticamento e McKennie rientrerà solamente domani dagli impegni con gli Stati Uniti. Denis Zakaria Rabiot, Arthur e Zakaria sono gli unici centrocampisti freschi a disposizione di Allegri. Questi tre insieme a Cuadrado potrebbero formare un centrocampo a quattro. In attacco non c’è una situazione di emergenza ma il grande stato di forma di Vlahovic potrebbe convincere il tecnico a schierarlo dal primo minuto. La ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Denise Dusanpronti al debutto dal primo minuto con il Verona.deciderà sabato ma i suoi piani stanno già andando verso questa direzione. Come riporta Tuttosport questa scelta potrebbe essere quasi obbligata. In mezzo alLocatelli è squalificato, Bernardeschi fuori per un affaticamento e McKennie rientrerà solamente domani dagli impegni con gli Stati Uniti. DenisRabiot, Arthur esono gli unici centrocampisti freschi a disposizione di. Questi tre insieme a Cuadrado potrebbero formare un centroa quattro. In attacco non c’è una situazione di emergenza ma il grande stato di forma dipotrebbe convincere il tecnico a schierarlo dal primo minuto. La ...

