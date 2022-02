Iliad e la fibra a 5 Gbps: la banda c'è, ma pochissimi possono sfruttarla (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'offerta di Iliad non di distingue solo per un prezzo basso, ma per la promessa dei 5 Gbps di velocità per tutti (o quasi). Una velocità che tuttavia difficilmente si potrà raggiungere, anzi. In Wi-fi, che è il sistema in assoluto più usato, la banda allocata è di soli 500 Mbps.... Leggi su dday (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'offerta dinon di distingue solo per un prezzo basso, ma per la promessa dei 5di velocità per tutti (o quasi). Una velocità che tuttavia difficilmente si potrà raggiungere, anzi. In Wi-fi, che è il sistema in assoluto più usato, laallocata è di soli 500 Mbps....

