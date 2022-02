“Ho pianto tutte le mie lacrime”: la triste confessione di Aurora Ramazzotti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Arriva l’inattesa confessione di Aurora Ramazzotti che si lascia completamente andare affermando: “Ho pianto tutte le mie lacrime”. Scossoni improvvisi in casa Ramazzotti, con la figlia di Michelle Hunziker che sembra attraversare tutto tranne che un buon momento di forma. Infatti, la conduttrice ha da poco detto addio alla relazione con Trussardi, con il quale le cose sono mesi che non stavano andando nel migliore dei modi. Gli ultimi mesi sono stati pesanti sia per la coppia, sia per la figlia ‘acquisita’ di Trussardi. Aurora Ramazzotti (web source)Lei nelle ultime ore si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo social, in cui ha avuto modo di dar voce a tutte le sue incertezze e difficoltà. ... Leggi su topicnews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Arriva l’inattesadiche si lascia completamente andare affermando: “Hole mie”. Scossoni improvvisi in casa, con la figlia di Michelle Hunziker che sembra attraversare tutto tranne che un buon momento di forma. Infatti, la conduttrice ha da poco detto addio alla relazione con Trussardi, con il quale le cose sono mesi che non stavano andando nel migliore dei modi. Gli ultimi mesi sono stati pesanti sia per la coppia, sia per la figlia ‘acquisita’ di Trussardi.(web source)Lei nelle ultime ore si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo social, in cui ha avuto modo di dar voce ale sue incertezze e difficoltà. ...

Advertising

airplaneoversea : RT @jemenfousoui: Il pianto, l’imbarazzo, il dolore e la voce soffocata di Lorena è quella di tutti noi tutte le volte in cui abbiamo dovut… - ggolmuIz : apri tutte le porte - gianni nazionale ??unrankable esibizione video e canzone nell'esibizione ha quasi pianto e ci… - MikiTheUnicorn_ : RT @jemenfousoui: Il pianto, l’imbarazzo, il dolore e la voce soffocata di Lorena è quella di tutti noi tutte le volte in cui abbiamo dovut… - PalliCaponera : @Spicci3 Sul palco c'era un'attrice e come tale è stata invitata perchè attrice Non hanno invitato una donna a parl… - ossswin : RT @jemenfousoui: Il pianto, l’imbarazzo, il dolore e la voce soffocata di Lorena è quella di tutti noi tutte le volte in cui abbiamo dovut… -