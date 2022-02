Google ci spiega il funzionamento delle recensioni di Google Maps (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le recensioni di Google Maps sono una preziosa fonte di informazioni su tanti luoghi, ma la loro moderazione è un'operazione delicata. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ledisono una preziosa fonte di informazioni su tanti luoghi, ma la loro moderazione è un'operazione delicata. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Google ci spiega il funzionamento delle recensioni di Google Maps - hopfIy : @staellare amo siii cerca su google come farti rimborsare se non sbaglio aranzulla ha fatto un tutorial sul suo sit… - andrealeard : Curiosi di sapere come vengono gestite le recensioni su #googlemaps ? Perché alcune recensioni non vengono pubblica… - CalcioOggi : Juve, Vlahovic spiega tutto: 'La Fiorentina, la maglia n° 7, l'ispirazione di Chiesa...' - La Gazzetta dello Sport - ligimaga : @claudios200 Esattamente..la signora in questione,senza voler giudicare,ha appena scritto nelle sue storie ig una f… -