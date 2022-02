Effetto Covid sul calcio | le percentuali delle perdite in Serie A

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La pandemia è destinata a lasciare una ferita profondissima nell’economia deleuropeo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i 55 campionati europei di prima divisione avevano raggiunto nel 2019 ricavi per 23 miliardi di euro, record storico, per poi regredire sotto i colpi della pandemia con una perdita di fatturato pari a 7 miliardi di euro.ALaA dal 2019 al 2020 ha perso il 21% del suo fatturato. I dati del 2021 non sono ancora ufficiali, ma il rendiconto presentato dalla UEFA lascia intendere un aggravarsi della crisi: ilitaliano nel 2021 potrebbe perdere un ulteriore 18%, con un totale complessivo che in termini di mancati ricavi recita -26%. Relativamente ai top 5 campionati, la Liga e la Bundesliga arretrerebbero del 19%, mentre la Premier del ...