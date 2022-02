Covid-19, non si arresta il numero dei morti. Locatelli: inizio primavera vaccini 0-5 anni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Purtroppo continua a salire il numero dei morti nelle ultime 24 ore. Mentre scende il numero dei nuovi contagi da Covid-19, confermando la tendenza degli ultimi giorni di riduzione degli effetti dell'ondata di Omicron. Anche la Fondazione Gimbe, nel suo ultimo monitoraggio diffuso oggi (vedi in seguito), ha rivelato un calo dei casi Covid e dei ricoveri nella settimana dal 26 gennaio all'1 febbraio. E un dettaglio dello studio di Gimbe segnala che scendono da 51 a 20 le province con incidenza superiore ai 2.000 casi per 100.000 abitanti.In cifre, secondo l'odierno bollettino sull'emergenza coronavirus del ministero della Salute, sono 112.691 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 118.994) e 414 i decessi (ieri 395) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Purtroppo continua a salire ildeinelle ultime 24 ore. Mentre scende ildei nuovi contagi da-19, confermando la tendenza degli ultimi giorni di riduzione degli effetti dell'ondata di Omicron. Anche la Fondazione Gimbe, nel suo ultimo monitoraggio diffuso oggi (vedi in seguito), ha rivelato un calo dei casie dei ricoveri nella settimana dal 26 gennaio all'1 febbraio. E un dettaglio dello studio di Gimbe segnala che scendono da 51 a 20 le province con incidenza superiore ai 2.000 casi per 100.000 abitanti.In cifre, secondo l'odierno bollettino sull'emergenza coronavirus del ministero della Salute, sono 112.691 i nuovi casi di positività al-19 (ieri 118.994) e 414 i decessi (ieri 395) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. ...

