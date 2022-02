“Contagio si sta spegnendo, Cts verso lo scioglimento”. L’annuncio di Ciciliano (era ora) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb – Era ora, “il Contagio si sta spegnendo, il Cts va verso lo scioglimento“: L’annuncio è di Fabio Ciciliano, componente del Comitato tecnico-scientifico. Il Cts è una “struttura d’emergenza, nata con e per la pandemia. Con la fine dell’emergenza è destinata a sciogliersi. Lo prevede la legge”, spiega. Ciciliano: “Cts verso scioglimento” Sembra di ascoltare le parole della canzone sulla fine della pandemia portata ieri a Sanremo dal comico Checco Zalone. Ma invece è tutto vero. “verso le fasi finali di ogni emergenza si passa al cosiddetto hand over – prosegue l’esperto -. Le prerogative dell’organismo costituito per la gestione dell’emergenza vengono ricondotte nell’alveo delle gestione ordinaria, ad ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb – Era ora, “ilsi sta, il Cts valo“:è di Fabio, componente del Comitato tecnico-scientifico. Il Cts è una “struttura d’emergenza, nata con e per la pandemia. Con la fine dell’emergenza è destinata a sciogliersi. Lo prevede la legge”, spiega.: “Cts” Sembra di ascoltare le parole della canzone sulla fine della pandemia portata ieri a Sanremo dal comico Checco Zalone. Ma invece è tutto vero. “le fasi finali di ogni emergenza si passa al cosiddetto hand over – prosegue l’esperto -. Le prerogative dell’organismo costituito per la gestione dell’emergenza vengono ricondotte nell’alveo delle gestione ordinaria, ad ...

