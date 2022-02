Chi è Martina Pigliapoco | carabiniera premiata da Mattarella e ospite a Sanremo

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 4 ottobre del 2021 aveva salvato una donna dal tentativo di suicidio e a novembre il Presidente l'ha nominata Cavaliere della Repubblica Italiana per "il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni". Il 3 febbraio 2022 Amadeus l'ha voluta sul palco dell'Ariston per portare la sua storia, simbolo di umanità e speranza. L'articolo proviene da DireDonna.

Ci sarà spazio per parlare di cronaca con la carabiniera Martina Pigliapoco. A soli 26 anni, nel 2021, ha ricevuto la nomina di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella: chi è il carabiniere Martina Pigliapoco, tra i grandi ospiti. Classe 1995, è originaria di Osimo, nelle Marche. La mattina del 4 ottobre 2021, mentre Martina Pigliapoco era in pattuglia con un collega, la centrale operativa chiede loro di recarsi nelle vicinanze