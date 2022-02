Calcio: Napoli, visite post Covid ok per Ounas (Di giovedì 3 febbraio 2022) Napoli, 3 feb. - (Adnkronos) - Seduta di allenamento mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domenica 6 febbraio alle ore 15. Dopo una prima fase di torello e partita con le porticine il gruppo ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra per lombalgia, mentre Ounas ha terminato le visite post Covid-19 con esito negativo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022), 3 feb. - (Adnkronos) - Seduta di allenamento mattutina per ila Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domenica 6 febbraio alle ore 15. Dopo una prima fase di torello e partita con le porticine il gruppo ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra per lombalgia, mentreha terminato le-19 con esito negativo.

