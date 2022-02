Bimbo cade dall’ottavo piano | morto sul colpo | a ricostruzione di ciò che è successo

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Torino, 3 febbraio 2022 - Undi quindici mesi èprecipitandodi un palazzo a Torino. Èin via Pacini 1. Dai primi accertamenti pare possa trattarsi di un incidente, ma verrà comunque eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo. Sul posto sono subito giunti i carabinieri. Il piccino sarebbe caduto da una finestra del soggiorno, dopo essersi arrampicato su un divano. "Era un bellissimo bambino. Veniva lasciato dai nonni perché i genitori lavorano - racconta una vicina - Stavo rientrando da fare la spesa, ho sentito delle urla e mi hanno detto cos’era accaduto". Sul posto, al civico 1 di via Pacini, nel quartiere Barriera di Milano, è intervenuto anche il 118, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. La mamma del, seduta a terra ...