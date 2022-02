ASL Napoli: «Koulibaly e Anguissa? A oggi previsto l’isolamento» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Koulibaly e Anguissa rischiano di saltare Napoli-Inter? E’ il nuovo scenario prospettato da Mariarosaria Granata, direttrice epidemiologia e prevenzione ASL Napoli 2 Nord, in riferimento al rientro dei due calciatori azzurri dalla Coppa d’Africa. «Poco più di un anno fa fermavo il Napoli per la partenza verso Torino. Ero assediata da domande, anche da altre L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 3 febbraio 2022)rischiano di saltare-Inter? E’ il nuovo scenario prospettato da Mariarosaria Granata, direttrice epidemiologia e prevenzione ASL2 Nord, in riferimento al rientro dei due calciatori azzurri dalla Coppa d’Africa. «Poco più di un anno fa fermavo ilper la partenza verso Torino. Ero assediata da domande, anche da altre L'articolo

Advertising

_Carabinieri_ : Un infermiere professionale e un operatore socio sanitario dell'Asl di Napoli sono stati arrestati dai #Carabinieri… - ciropellegrino : Due dipendenti Asl #Napoli 1 arrestati: per 150 euro fingevano di vaccinare e gettavano il contenuto in un batuffol… - Sho__96 : ASL Napoli fuori dal mondo comunque. Loro così, Bennacer in campo il giorno dopo e Kessiè pure sarà in campo tranqu… - BWhiteblack : RT @CalcioFinanza: L'ASL Napoli 2 su #Koulibaly e #Anguissa: «A oggi sono previsti 10 giorni di isolamento» - ildiavolo_d : RT @CalcioFinanza: L'ASL Napoli 2 su #Koulibaly e #Anguissa: «A oggi sono previsti 10 giorni di isolamento» -