Whoopi Goldberg sospesa da uno show tv per i suoi commenti sull'Olocausto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'attrice Whoopi Goldberg è stata sospesa dalla conduzione di un programma tv per via dei suoi recenti commenti sull'Olocausto. Whoopi Goldberg, che nei giorni scorsi aveva condiviso parole controverse sull'Olocausto, ha ricevuto una sospensione temporanea dalla conduzione del programma The View, prodotto dal network americano ABC. Nella giornata di lunedì, durante una conversazione sulla graphic novel Maus di Art Spiegelman, che parla dell'esperienza del padre dell'autore nei campi di concentramento, l'attrice e co-conduttrice dello show aveva infatti affermato che l'Olocausto non riguardava la questione razziale. Whoopi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'attriceè statadalla conduzione di un programma tv per via deirecenti, che nei giorni scorsi aveva condiviso parole controverse, ha ricevuto una sospensione temporanea dalla conduzione del programma The View, prodotto dal network americano ABC. Nella giornata di lunedì, durante una conversazionea graphic novel Maus di Art Spiegelman, che parla dell'esperienza del padre dell'autore nei campi di concentramento, l'attrice e co-conduttrice delloaveva infatti affermato che l'non riguardava la questione razziale....

Agenzia_Ansa : Abc News ha sospeso la popolare attrice afroamericana Whoopi Goldberg, conduttrice di 'The View', per due settimane… - Adnkronos : 'Olocausto non riguardava la razza', Whoopi #Goldberg sospesa dalla Abc. - Corriere : Bufera su Whoopi Goldberg: «L’Olocausto non riguarda razza» e la Abc la sospende 15 giorni - TeredjVieira : RT @OGiannino: Senza l’ombra di mezza polemica: se un’attrice impegnata come Whoopi Goldberg ancora non ha capito che cosa è stata Shoah, è… - ParliamoDiNews : Abc sospende Whoopi Goldberg: le sue parole sull’Olocausto non sono piaciute #sospende #whoopi #goldberg #parole… -