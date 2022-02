Ultime Notizie Roma del 02-02-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con le informazioni Buonasera dalla redazione di una pazzia cerca di tornare alla normalità dopo la pandemia covid dalla Francia alla Germania passando per la Norvegia sono diversi paesi che stanno allenando si apprestano ad allentare l’inizio in Gran Bretagna dallo scorso XXVII gennaio non c’è più l’obbligo di indossare le mascherine lavoro a distanza non verrà più raccomandato ufficialmente il Green pass sanitario non sarà più necessario per accedere a locali a partecipare a grandi raduni niente più mascherina all’aperto Da oggi revocati anche i limiti di presenze nelle sale dei concerti e gli eventi sportivi mentre il lavoro da casa non è più obbligatorio anche se il resto è raccomandato a febbraio la Francia toglierà la maggior parte delle restrizioni introdotte per contenere la pandemia ...