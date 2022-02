Sanremo | sai chi ti saluta tantissimo? Stoca**o

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 2 febbraio 2022), sai chi ti? Stocazzo. Parafrasando l’irresistibile gag di Fiorello con Amadeus, possiamo dire che vista la prima serata della 72esima edizione del Festival della canzone italiana è inutile continuare a guardarlo. Al di là del fatto che i pezzi in gara finora – salvo pochissime eccezioni – sono pessimi, lo spettacolino messo in scena per la terza volta dal conduttore/direttore artistico Amadeus ha già stufato.ha già stufato. E basta pure con il solito Achille Lauro Si apre con il solito Achille Lauro, stavolta a petto nudo in versione Billy Idol del Gay Pride, che canta la sua canzoncina-fotocopia dei suoi successi e poi si auto battezza. Oggi la stampa parla di provocazione e di gesto simbolico, con cui il cantante-maestro di cerimonia inaugura il festival con i migliori ...