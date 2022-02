Sanremo 2022, Malgioglio su RTL 102.5: 'Fiorello mi ha mandato un messaggio in siciliano stretto...' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Finalmente Sanremo, finalmente Malgioglio. Che in onda su RTL 102.5 con Federica Gentile, Gigio, Laura Ghislandi e Francesca Cheyenne, commenta il Festival di Sanremo. 'Mi sono sentito con Fiorello, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Finalmente, finalmente. Che in onda su RTL 102.5 con Federica Gentile, Gigio, Laura Ghislandi e Francesca Cheyenne, commenta il Festival di. 'Mi sono sentito con, ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - 811Proudman : RT @HoaraBorselli: #Sanremo 2022, “nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara”. Avete ben capito. Ci sono pensionati non vaccinati ch… - Succhiandiamo : RT @HoaraBorselli: #Sanremo 2022, “nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara”. Avete ben capito. Ci sono pensionati non vaccinati ch… -