Sanremo 2022 | Fiorello muove il braccio a scatti e senza controllo | “È l’effetto del grafene inoculato” La presa in giro dei No Vax – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)show all’Ariston. Lo showman ha fatto il suo ingresso in teatro “armato” di termometro digitale. Ha iniziato rivolgendosi al pubblico con “Mi siete mancati, sono qui per la terza volta, sono la vostra terza dose“. Poi ha scherzato: “Mi tamponano tutti i giorni, io sarei dovuto stare a casa con il plaid sulle gambe, ma perché atamponano così tanto?”. Un accenno ironico al voto della sala stampa: “Quanto avrà dato il giornalista dell’Osservatore Romano ad Achille Lauro?”. “La prima volta – dice – sono venuto per amicizia, la seconda volta per confermare l’amicizia, la terza per romperla l’amicizia. La prossima volta ci dobbiamo vedere al funerale. Tanto se nostro Signore fa l’appello tu sei con la A”. Non potevano mancare, e infatti non sono mancati, i riferimenti al voto per il ...