Pentagono conferma invio truppe | ' non combatteranno in Ucraina'

"Gli Stati uniti invieranno nei prossimi giorni truppe in Romania, Polonia e Germania, non sono trasferimenti permanenti e non combatteranno in Ucraina. Saranno lì per difendere i nostri alleati della ...

