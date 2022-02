Massimiliano Fedriga positivo al Covid: il governatore del Friuli asintomatico e in isolamento (Di mercoledì 2 febbraio 2022) TRIESTE - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga , è positivo al Covid. Il presidente della Regione è asintomatico ma ovviamente si è posto subito in isolamento . Fedriga ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) TRIESTE - IldelVenezia Giulia,, èal. Il presidente della Regione èma ovviamente si è posto subito inha ...

Advertising

75Ginny : RT @Politic01774202: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Il #supergreenpass FUNZIONICCHIA??????????????????????????????????????????????????????????? #FEDRI… - lori_gianna : RT @ultimenotizie: Il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano #Fedriga, è positivo al #Covid19. Come riportano i media locali,… - Lellacaroni : RT @ultimenotizie: Il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano #Fedriga, è positivo al #Covid19. Come riportano i media locali,… - GiorgioAntonel1 : RT @ultimenotizie: Il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano #Fedriga, è positivo al #Covid19. Come riportano i media locali,… - MichelaRoi : RT @ultimenotizie: Il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano #Fedriga, è positivo al #Covid19. Come riportano i media locali,… -