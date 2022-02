LEONARDO CANDELLONE RITORNA NEROVERDE: LA PRESENTAZIONE (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Sono molto contento di riessere qui: mi ero trovato benissimo, ricominciamo. La società ha dimostrato di credere molto in me: mi impegnerò per dare il meglio, ripagare la fiducia e l’affetto di tutto l’ambiente. La salvezza è una sfida difficile, ma che vogliamo vincere insieme”. L’attaccante LEONARDO CANDELLONE si ripresenta al mondo NEROVERDE. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Sono molto contento di riessere qui: mi ero trovato benissimo, ricominciamo. La società ha dimostrato di credere molto in me: mi impegnerò per dare il meglio, ripagare la fiducia e l’affetto di tutto l’ambiente. La salvezza è una sfida difficile, ma che vogliamo vincere insieme”. L’attaccantesi ripresenta al mondo. Powered by WPeMatico

