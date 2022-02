Carmela di Uomini e Donne, una nuova corteggiatrice per Franco: età, origini, vita, interessi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Uomini e Donne. Uno dei cavalieri più corteggiati di questa edizione è sicuramente Franco, su cui Gemma sembra aver messo gli occhi ma purtroppo per le senza troppo successo. Oggi, poi, è arrivata per lui una nuova corteggiatrice. E’ tutto pronto, come sempre, per una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. Tra i tantissimi batticuori e le storie che vedremo oggi, in studio, c’è spazio anche per Franco. Il cavaliere Franco del trono over ha una nuova corteggiatrice: Carmela. Hanno molti interessi in comune. Scopriamo di più su di lei! Carmela di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 febbraio 2022). Uno dei cavalieri più corteggiati di questa edizione è sicuramente, su cui Gemma sembra aver messo gli occhi ma purtroppo per le senza troppo successo. Oggi, poi, è arrivata per lui una. E’ tutto pronto, come sempre, per unapuntata di. Il dating show condotto da Maria De Filippi in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. Tra i tantissimi batticuori e le storie che vedremo oggi, in studio, c’è spazio anche per. Il cavalieredel trono over ha una. Hanno moltiin comune. Scopriamo di più su di lei!di ...

Advertising

CorriereCitta : Carmela di Uomini e Donne, una nuova corteggiatrice per Franco: età, origini, vita, interessi - Carmela_oltre : RT @EleonoraCamilli: Uomini, donne e bambini andati incontro alla detenzione arbitraria, alla tortura, a trattamenti crudeli, inumani e deg… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Inseguimento e spari in strada ieri sera nel quartiere milanese di San Siro. Dopo momenti concitati, la Polizia ha fermato cinq… - Carmela_oltre : RT @tomasomontanari: “O mithos deloi oti” non è un Paese per donne, per giovani (per quelli ci sono i manganelli), per chi dice una cosa e… - Carmela_oltre : RT @cardinale_anna: Grazie #PresidenteMattarella per averci salvati da questa classe politica fatta di uomini e donne imbarazzanti. Egoist… -