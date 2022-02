Capello | «Balotelli in Nazionale? A parlare tutti bravi Chi prende Zaniolo…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 febbraio 2022): «in? A. Su». Le dichiarazioni dell’ex tecnico Fabioparla dagli studi di Sky Sport.– «Mancini se l’era portato al City. Lo conosce nel bene e nel male. Penso abbia fatto bene per parlarci e vedere le condizioni fisiche. Avrà parlato anche con Montella. Che abbia delle qualità tecniche e delle capacità realizzative è vero, ma dipende come starà all’ultima convocazione. Dipende da testa e determinazione.è facile per. Sarà una scelta sua». ZANIOLO – «È il giocatore più forte prima dell’infortunio. Aveva davanti una carriera strepitosa ed era difficile trovare un giocatore completo come lui a quell’età. I ...