Cabral Lazio, quando scatterà il possibile obbligo di riscatto? I dettagli Jovane Cabral è stato il primo e ultimo acquisto del mercato invernale della Lazio. L'esterno si è trasferito nella capitale con la formula del prestito oneroso (circa un milione) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. In Portogallo – tuttavia – sottolineano come il diritto di riscatto si possa trasformare in obbligo dopo dieci gare. A Bola riporta che non bastano le 10 presenze, infatti, perché il calciatore deve giocare anche almeno 45 minuti a partita in queste dieci gare. Una formula un po' complessa, ma non irrealizzabile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

