Ascolti TV 1 febbraio: vola Sanremo, ma L'Eredità è da record (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Martedì 1 febbraio è stato arricchito dal tradizionale evento del Festival di Sanremo, ormai giunto alla sua 72esima edizione. Con questa trasmissione la Rai ha raggiunto ottimi risultati all'interno degli Ascolti tv e questo grazie agli accadimenti avvenuti nella prima serata. Ad esibirsi sul palco dell'Ariston sono stati i primi dodici cantanti e molto attesa è stata la classifica con il voto della sala stampa. A posizionarsi al primo posto sono stati Mahmood e Blanco con il brano 'Brividi', seguiti da La rappresentate di lista con 'Ciao Ciao'. Ma il dato che colpisce ancora di più è quello riscontrato da L'Eredità nella fascia del Preserale! Ascolti TV ieri 1 febbraio: Sanremo sbanca l'auditel, Damiano dei Maneskin in lacrime Ben 10.91 milioni di persone hanno ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Martedì 1è stato arricchito dal tradizionale evento del Festival di, ormai giunto alla sua 72esima edizione. Con questa trasmissione la Rai ha raggiunto ottimi risultati all'interno deglitv e questo grazie agli accadimenti avvenuti nella prima serata. Ad esibirsi sul palco dell'Ariston sono stati i primi dodici cantanti e molto attesa è stata la classifica con il voto della sala stampa. A posizionarsi al primo posto sono stati Mahmood e Blanco con il brano 'Brividi', seguiti da La rappresentate di lista con 'Ciao Ciao'. Ma il dato che colpisce ancora di più è quello riscontrato da L'nella fascia del Preserale!TV ieri 1sbanca l'auditel, Damiano dei Maneskin in lacrime Ben 10.91 milioni di persone hanno ...

