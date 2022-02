Ascolti Sanremo 2022: la prima serata parte col botto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Festival numero 72 totalizza il record di 10.911.000 di telespettatori: è il miglior debutto di sempre per Amadeus Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Festival numero 72 totalizza il record di 10.911.000 di telespettatori: è il miglior debutto di sempre per Amadeus

