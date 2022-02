Amadeus porta Sanremo 2022 nella storia: la media share è la più alta dal 2005 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli ascolti di Sanremo 2022 sono una grande sorpresa. Una media dello share così alta non si vedeva dal 2005: l’Amadeus Ter fa registrare numeri da record alla prima serata di Sanremo 2022: sono stati 10.911.000 gli spettatori ieri sera, dalle 21.23 all’1.12, con il 54% di share. Il presentatore supera se stesso, facendo meglio del 2020 e del 2021. La prima parte, dalle 21.23 alle 23.38, è stata seguita da 13.805.000 spettatori con il 54,5% di share, mentre la seconda, dalle 23.43 all’1.12, è stata vista da 6.412.000 spettatori con il 55,4% di share. Ascolti Sanremo 2022: Amadeus porta il Festival ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli ascolti disono una grande sorpresa. Unadellocosìnon si vedeva dal: l’Ter fa registrare numeri da record alla prima serata di: sono stati 10.911.000 gli spettatori ieri sera, dalle 21.23 all’1.12, con il 54% di. Il presentatore supera se stesso, facendo meglio del 2020 e del 2021. La prima parte, dalle 21.23 alle 23.38, è stata seguita da 13.805.000 spettatori con il 54,5% di, mentre la seconda, dalle 23.43 all’1.12, è stata vista da 6.412.000 spettatori con il 55,4% di. Ascoltiil Festival ...

